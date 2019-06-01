紐時社論：川普祭關稅是三輸 倒楣的是美國消費者

2019-06-01 19:50 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合31日電



「紐約時報」在31日刊出的社論中直言，川普總統視關稅為解決各種外交問題的神藥，但其實沒什麼效用，反而造成三輸局面；因為，最終支付關稅的是美國消費者，而且墨西哥必然祭出報復性關稅，倒楣的是美國農民。

其次，關稅將降低墨西哥對美出口，勢必衝擊墨國經濟。

紐時也認為，川普此舉是向全世界宣示，美國是不可靠的談判夥伴。

社論指出，川普大約兩周前才結束對墨西哥鋼鋁加徵的進口關稅，墨國則終止對美國農產品課徵的進口關稅；原本大家以為戰火終於平息，沒想到川普又抬出關稅大砲，可能迫使美國農民尋找新市場。

關稅並非打擊非法移民的精準武器，且大多數想要越過南方邊界的移民，都是想逃離中美洲家鄉的各種問題，這些問題都不是墨西哥政府所能控制。

川普經常把所有移民是為非法移民，但其中許多人只想行使他們的合法權力，申請庇護。

過去多位總統都希望墨西哥在移民問題上合作，又不至於打亂兩國經濟關係，但川普把移民與經濟關係混為一談，這麼做很危險，因為兩國製造業的關聯太緊密；德意志銀行估計，美墨兩國之間貿易，大約三分之二是由相同企業的不同工廠之間交易所組成。

紐時也提到，與川普宣布將從6月10日起對墨西哥進口貨品加徵5%關稅相比，衝擊更大的是川普藉此讓世界各國都體認到，美國不是可靠的談判夥伴。

紐時分析，移民問題與貿易政策完全無關，而川普祭出的關稅威脅讓盟國意識到，別以為能夠與川普政府達成永久的貿易和平狀態，這將影響未來所有貿易談判。

例如，如果你是歐盟、日本或加拿大的貿易官員，並與美國談判代表敲定協議，但你對這份協議持續有效，能有多大信心？

達特茅斯學院經濟學家艾蜜莉．布蘭查(Emily Blanchard)說：「我實在看不出各個貿易夥伴還能繼續與我國談判下去，就好像我們還有信譽一樣。他們將更難說服國內做任何改革或犧牲，以此做為對美國的讓步，因為美國看來還像個飄忽不定的惡霸。」