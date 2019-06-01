提高墨關稅全美反對 連這兩對頭都難得一致說不可

2019-06-01 19:51 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合31日電



川普總統揚言對墨西哥銷美產品全面課徵關稅，以迫使墨西哥加強遏止非法移民湧向美國；但美國立刻湧現反對聲浪，連原本立場對立的財政部長米努勤和美國貿易談判代表(USTR)賴海哲都難得一致，對此不以為然。

美國金融市場31日受到強烈震撼，股市大跌；美國企業界和兩黨國會議員都質疑白宮的做法，指責川普逾越權力，敦促他不要一意孤行。

鮮少挑戰川普的共和黨國會議員也表示，關稅並非對付非法移民的適當工具，只會讓國會更難支持川普政府與墨西哥和加拿大談判達成的新北美貿易協定 (USMCA)。

最近幾乎每周都有共和黨參議員到白宮，敦促川普停止貿易戰爭，他們現在更急著再度顯示不滿，希望川普收回成命。

共和黨參議員圖梅說，這種關稅是對美國購買的墨西哥產品全面加稅，也是錯誤的解決辦法。

向來支持川普的參院財政委員會主席葛拉斯理，稱之為「誤用總統的關稅權力」，會對美國消費者造成負擔，並嚴重危害USMCA。

民主黨更指責川普濫用貿易策略，企圖藉此履行難以達到的競選政見；眾院議長波洛西指責川普行事莽撞，可能損害美墨關係。

接近白宮的消息人士說，連經濟理念南轅北轍的米努勤和賴海哲，都難得一致反對，向墨西哥課徵關稅。

美國商業團體更考慮控告白宮。勢力強大的美國商會說，情況非常嚴重，因此他們正研究各種方案，考慮怎麼提出法律挑戰。

美國商會說，對墨西哥產品課徵關稅是完全錯誤之舉，美國家庭和企業會為此付出代價，對解決邊界問題卻毫無作用。

美國廠商也表示這會對他們和美國消費者造成慘重後果，汽車業受到的衝擊特別嚴重，因為許多車廠從墨西哥進口車輛到美國。

汽車聯盟說，汽車業及其支持的1000萬個工作，仰賴北美供應鍊和跨越邊界貿易維持全球競爭力，美墨邊界任何商業壁壘都會引發連鎖效應，損害美國消費者、威脅美國的工作和投資，並遏制經濟成長。

大多數經濟學家警告說，大規模持續提高關稅，可能使美國農民和其他出口商受到報復，並將損害全球貿易和拖累美國經濟。