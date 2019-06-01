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彭博、MW經濟預測王：Fed年底前必降息！

2019-06-01 17:44經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

贏得財經網站MarketWatch（MW） 5月經濟預測冠軍的經濟學家表示，不論是投資人、經濟學家還是決策官員，眾人都以為美中很快就會敲定貿易協議，不至於衝擊全球經濟，但事後證明這種看法太樂觀。

美國Market Securities首席經濟學家與策略師布洛德（Christophe Barraud）說：「許多人料定協議很快就會簽訂。 但現在看來，美國與中國都各自堅定立場，美國總統川普甚至進一步威脅要對墨西哥、日本和歐洲也祭出關稅。」

布洛德警告，這對全球經濟和各國的經濟都是「一大風險」，至於風險有多大則難以評估，因為「川普行事難測」。

他表示，在全球貿易流動減緩之際，川普顛覆全球貿易現狀，祭出的懲罰性關稅和嚴辭威脅已造成重大傷害，「前頭還有更多痛苦要熬」。他指出，長久來驅動全球貿易成長的汽車和半導體產業如今承受重大壓力，因為都面臨需求減弱的挑戰。

去年第4季至今年第1季期間，全球貿易量已下滑，且可能面臨進一步的打擊。布洛德預測，全球國內生產毛額（GDP）今年可能成長3.2%、明年3.1%，都低於華爾街經濟學家一再下修的共識預測值。

就美國經濟而言，布洛德預測「成長率會趨近於1.8%的長期潛力成長率，甚至可能更低」。他目前的預測是：今年美國GDP成長率將從去年的3%趨緩到2.5%，明年進一步降到1.7%。他指出，美國基礎成長率比整體成長率來得弱，實質民間需求只成長1.3%。

布洛德預言：年底前聯準會（Fed）降息一次或兩次，「似乎已成定局」。

美國財政刺激效應減退將壓縮經濟成長，而企業因為關稅和內需前景不明而暫緩投資，消費者支出尚可，但消費者信心也可能動搖。

此外，今年關於彈劾、貿易和舉債上限的政治角力也會冒出來攪局，政治亂象可能使明年展望蒙上烏雲，屆時美國選民將在行事作風令人捉摸不定的川普，以及經濟政見截然不同的民主黨候選人之間「二選一」，選民的抉擇將導致迥異的後果。

布洛德已二度贏得MarketWatch單月經濟預測競賽，從46位預測師之中脫穎而出。 布洛德對5月美國十項經濟指標的預測中，有六項名列精準排行前十名，包括非農就業人數、ISM製造業指數、消費者信心指數、零售銷售、新屋開工以及工業生產。

布洛德也躋身全球判斷最準確的頂尖預測師之林，連續七年獲彭博資訊評選為美國預測師第一名、連續四年獲評為首屈一指的歐元區預測師，而且連續兩年預測中國經濟發展最精準。

聯準會（Fed）主席鮑爾。目前Fed利率政策按兵不動，但二度贏得MarketWa...
聯準會（Fed）主席鮑爾。目前Fed利率政策按兵不動，但二度贏得MarketWatch經濟預測競賽的布洛德預測，年底前Fed可望降息一、兩次。路透
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