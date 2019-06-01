川普關稅戰美企與消費者成苦主 德銀：美股損失達5兆

川普總統30日突然宣布對墨西哥所有輸美產品課稅5%，美國企業與消費者首當其衝，成為關稅轉嫁苦主；而美國在中國之外另闢墨西哥貿易戰戰場，德意志銀行指出，美股因貿易戰損失5兆元的收益。

許多產業的美企與墨西哥供應鏈有緊密關係，包括汽車業、服飾業和電子業等；川普對墨西哥實施關稅後，關稅將施加在輸美商品上並提高美企成本。

貿易組織IPC主席米契爾(John Mitchell)表示：「關稅會減弱區域運用彼此優勢造福北美製造業的能力。」

川普貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)受訪時則堅稱，墨西哥政府與企業將為關稅埋單。

米契爾說，但是大約40%的墨西哥進口產品送往與美國相關的企業，這代表關稅不會由墨西哥企業支付，而是提高美企成本，最後轉嫁到消費者身上。

貿易組織「汽車聯盟」(Auto Alliance)代理主席施維特(David Schwietert)表示：「美墨邊界商業往來的任何阻礙會有級聯效應(cascading effect)，損害美企、威脅美國就業機會與投資、限制政府再次刺激經濟成長。」

有些企業代表指出，關稅無法鼓勵他們返美生產，還會使他們卻步，因為他們要為進口零件付更多錢。

德意志銀行估計，川普總統的貿易戰讓美國股市損失5兆元。

該行表示，即使股票價格大幅回升帶來可觀的回報，在與中國和如今墨西哥的升級貿易戰中，由於市場陷入連串的負面新聞，美國損失了數兆元的機會收益。

德意志銀行首席策略師查達(Binky Chadha)在給客戶的報告中表示，「我們認為貿易戰的成本與其間接影響有關。」「貿易戰一直是拖累全球經濟復甦和保持美股區間震盪的關鍵。以過去17個月的股價以年率12.5%走高計算，流失的美股機會收益價值達5兆元。」

道瓊工業平均指數31日下跌超過300點，這個數字會變得更糟。

川普5月初對價值2000億元的中國商品加徵關稅，中國則對價值600億元的美國進口產品加徵關稅。川普30日再推文表示，美國自6月10日起對所有墨西哥進口產品徵收5%的關稅，並逐月提高至25%，直到遏止非法移民從墨西哥進入美國。

查達表示，自2018年1月對鋼和鋁加徵關稅起，受貿易戰衝擊的股票已開始區間震盪。貿易戰的影響力很快就會與歐洲金融危機以及美元石油對美股的衝擊相提並論。