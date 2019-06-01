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澳洲線上零售激增 消費者重視退貨政策

2019-06-01 13:44聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲線上零售蓬勃發展，澳洲人2018年在線上購物花了275億澳幣（約台幣）。澳洲郵政年度電商報告顯示，線上購物占零售業銷售額10%。但免費退貨可能讓許多業主虧錢。

澳洲郵政統計，2018年約有760萬戶家庭曾在線上消費。澳洲郵政經理法蘭吉（Ben Franzi）表示，今年將持續成長，未來幾年12-14%的零售業銷售會在線上完成，而線上購物大部分牽涉時裝業、特價活動。

特價活動包括「黑色星期五」及「網路星期一」，讓11月成為線上銷售最大的月份。法蘭吉表示，最忙的時候，一天可到200萬包裹，接近耶誕節會到300萬個包裹。當中時裝業銷售量高，因消費者可省去麻煩，享受免運費及免費退貨。

消費者期待包裹可以儘速抵達，期望隔天到貨民眾占32%。Power Retail報告顯示，澳洲線上購物退貨率為9％。70%線上消費者購物前，會先留意商店退貨政策。

業者在「反向物流」（reverse logistics）上面投資不少。Power Retail主管阿諾特（Grant Arnott）說，零售商付雙向的錢，讓消費者享有「購買前先試穿」權益。時裝業The Iconic願意負擔該成本，該店標榜30天內免費退換，營運長安娜李（Anna Lee）表示，這是一種投資。

即使免費退貨，退貨程序也可能困擾消費者。退貨後，費用過一陣子才會退到帳戶裡。

然而「先買後付」（BNPL）概念讓這些不是問題。澳洲郵政發現BNPL占線上付款7%。交易平台像是AfterPay，不需預先付款，並且可分期付款，平台向零售商而不是消費者收取費用。

這讓消費者可以在被扣款前就把不喜歡的商品退貨，消費者的錢從來沒有離開帳戶過。

特價活動讓11月成為澳洲線上銷售量最高的月份。路透
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澳洲線上零售商激增，線上消費者重視商家運送及退貨政策。路透
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