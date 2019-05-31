好意外！印度上季GDP成長5.8% 敗給中國

2019-05-31 22:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



印度上季國內生產毛額（GDP）低於6%，將全球成長最快大型經濟體寶座拱手讓給中國，為近兩年來首見，主要因為印度國民及企業抑制支出。

印度政府31日表示，1至3月GDP成長5.8%，不及路透預估的6.3%，也敗給同期成長6.4%的中國。印度截至3月底的2019財政年度成長6.8%，經濟擴張步伐為2014年3月底以來最緩慢。

若以完整的曆年來看，印度2018年全年成長速度仍超越中國，而上季雖落後中國，但今年全年度的成長率預料也依然能高於中國。

印度前幾年的經濟表現相當亮眼，去年遭逢呆債擔憂、貿易緊張升溫、農業不振等利空衝擊，不僅消費者及企業信心衰減、企業獲利成長平庸，印度民眾更抱怨，經濟並未創造足夠的就業機會，給每年進入勞動市場的數百萬人。

經濟學家表示，一些基本的法規鬆綁，例如使企業更容易買地及解僱員工，並鬆綁限制農產品價格和供給的相關法規，將有助於加速經濟成長。