親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜安排王小姐親人進北農？北農：他已工作5、6年

墨西哥、中國貿易雙利空 道瓊早盤重挫300點

2019-05-31 21:56經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國總統川普突然宣布對墨西哥進口貨加徵關稅，加上中國準備對美國採取新的貿易報復措施，在雙重利空打擊下，美股31日開盤即重挫，道瓊工業指數盤初大跌300點，三大指數跌幅都超過1%，汽車類股跌勢尤猛。

紐約股市31日早盤，道瓊工業指數暴跌300點，標普500指數與那斯達克綜合指數跌幅分別為1.2%和1.3%。對墨西哥曝險高的汽車股賣壓沉重，通用（GM）、福特盤初跌幅都在4%上下。

川普在亞洲31日早盤時突然推文宣布，將從6月10日起對所有從墨西哥進口的貨物加徵5%的關稅，直到墨國採取行動止住非法移民潮入境美國為止。川普並揚言，如果危機持續，關稅稅率將從7月1日起進一步提高到10%，之後再逐月提高5%，到10月1日提高到25%，以後將維持在這個水準，「除非墨西哥顯著阻止非法移民流入」。

另一方面，中國1日起將上調對部分600億美元美國產品所加徵的報復性關稅，報復美國5月把對2,000億美元陸貨加徵關稅的稅率從10%提高到25%。

彭博資訊報導並指出，北京已擬定計畫，若覺得有必要，將準備限制稀土出口至美國，且將集中在用於汽車和眾多消費品、且美國需求甚大的重稀土。

雙重利空打擊下，美股31日開盤即重挫。 美聯社
雙重利空打擊下，美股31日開盤即重挫。 美聯社
分享

墨西哥川普移民
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

美國對墨西哥加徵5%關稅 3分鐘看懂對全球的衝擊

2019-05-31 17:01

以植物為基礎製成 肯德基考慮推出人造雞肉

2019-05-31 20:56

好意外！印度上季GDP成長5.8% 敗給中國

2019-05-31 22:24

川普將對墨西哥加徵關稅 歐亞汽車類股重挫

2019-05-31 17:27

上市當天股價就破發！史上最燒錢新創Uber，燒不成下個亞馬遜的4點關鍵差異

2019-05-31 15:02

全球20家知名服飾 成衣工未獲生活薪資

2019-05-31 14:28

澳洲富豪財產增速 是一般家庭2倍

2019-05-31 14:27

字典不夠用 美國拼字比賽 八人並列冠軍

2019-05-31 13:46

他比股神還要神！ 蘭迪斯送你6道保命符

2019-05-31 13:12

澳洲富豪排行榜出爐 資產年增2成

2019-05-31 12:27

金融時報：華為已遣返深圳總部美籍員工

2019-05-31 11:41

稀土戰開打？ 彭博：中國限制稀土出口計畫可立即實施

2019-05-31 11:27

血汗！全球20家知名服飾品牌 成衣工未獲生活薪資

2019-05-31 10:51

經濟解析／ 川普一推文 全球市場震動

2019-05-31 10:37

巴菲特午餐競標價達350萬元 天價午餐搶翻天

2019-05-31 01:59

大摩：金融市場不會崩盤

2019-05-31 01:25

沙國要漲亞洲油價 煉油業有壓

2019-05-30 23:22

美盟友擬推非美元體制

2019-05-30 23:21

車用晶片龍頭砸重金 收購邁威爾Wi-Fi部門

2019-05-30 23:15

非洲自貿區生效 潛利大

2019-05-30 23:14

都是乾旱惹的禍 恆天然的紐、澳牛乳產量雙雙下滑

2019-05-30 22:03

委內瑞拉罕見發布經濟數據 GDP萎縮22.5％

2019-05-30 22:00

馬哈地提議東亞共同貿易貨幣 擺脫對美元依賴

2019-05-30 21:46

德失業率攀升 五年首見

2019-05-30 03:15

債市警鈴大作 歐美股市嚇跌

2019-05-30 03:15

投資人押注 Fed今年降息兩次

2019-05-30 03:15

【彭博專欄】兩隻金絲雀預告全球景氣

2019-05-30 03:11

稅改、基建紅利加持 新興市場教父墨比爾斯：投資印度超過中國只是時間問題

2019-05-29 13:34

電動車不夠酷！德國「氫燃料網」有多厲害，還吸引中國投資？

2019-05-28 16:03

彭博資訊專欄／投資人的錢要往哪裡去…

2019-05-26 23:38

超級投資大戶轉向！ 私募股 不動產 尖牙股成最愛

2019-05-24 11:53

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10
看更多

熱門文章

日本超商招牌第一個字不會亮 背後原因超暖心

2019-05-31 13:35

為峰會失敗負責？北韓傳處決負責2月川金會官員

2019-05-31 08:30

嫁給銀行家當貴婦？ 她控訴：忍受20年的羞辱生活

2019-05-31 12:57

阻墨移民祭大棒 川普宣布所有墨西哥商品加徵5%關稅

2019-05-31 08:07

床上突然多了一個伴 她被舔醒後與大巨蟒四目對視

2019-05-31 09:51

中國6月1日起對美600億商品加徵關稅 保險套也入列

2019-05-31 18:50

貿易戰升級！中國停買美大豆 美徵2產品反傾銷稅

2019-05-31 13:17

中國傳停購美國黃豆

2019-05-31 01:27

還記得張德培嗎？30年前拍下藍道經典奇招 再現法網

2019-05-31 11:00

美6月10日起對墨西哥徵5%關稅 直到移民問題解決

2019-05-31 07:54

影／多瑙河船難畫面曝光！大船從後撞翻小船 7秒後沉沒

2019-05-31 12:50

梅克爾在哈佛畢典致詞 暗轟川普種種不是

2019-05-31 11:48

華為禁令蔓延學術界IEEE封殺令 北大、清華反制

2019-05-31 12:38

每個女生「這個地方」都有一顆痣？ 網友見證瘋傳

2019-05-31 14:31

稀土戰開打？ 彭博：中國限制稀土出口計畫可立即實施

2019-05-31 11:27

中美女主播之戰 陸媒：3細節看出劉欣是贏家

2019-05-30 23:59

美國對墨西哥加徵5%關稅 3分鐘看懂對全球的衝擊

2019-05-31 17:01

中美女主播越洋辯論 意外和諧

2019-05-30 23:59

馬侃號被蓋「國防布」？川普否認

2019-05-31 00:06

多瑙河夜翻船 南韓遊客7死19失蹤

2019-05-30 23:50

美盟友擬推非美元體制

2019-05-30 23:21

日本新郎花8個月親製婚紗送老婆 網民讚超浪漫

2019-05-31 19:43

FOX女主播再度邀請 劉欣：非常願意對話

2019-05-31 14:40

沙國要漲亞洲油價 煉油業有壓

2019-05-30 23:22

哈佛致詞暗轟川普 梅克爾獲全場掌聲

2019-05-31 14:39

金融時報：華為已遣返深圳總部美籍員工

2019-05-31 11:41

中美貿戰談判 難解核心問題

2019-05-31 13:28

經濟解析／ 川普一推文 全球市場震動

2019-05-31 10:37

嗆「勿謂言之不預」登美媒頭條 人民日報再嗆這一句

2019-05-31 12:41

事關小鹿性命 遊日本奈良切記勿觸摸小鹿

2019-05-31 15:50

複製人軍團！印度小姐選美 30佳麗全撞臉

2019-05-31 14:10

上市當天股價就破發！史上最燒錢新創Uber，燒不成下個亞馬遜的4點關鍵差異

2019-05-31 15:02

F-35A機體嚴重破碎 日防長：很可能高速撞擊海面

2019-05-31 13:06

沒給救生衣？多瑙河觀光船安全成疑

2019-05-31 00:00

川普利用關稅戰振興產業 紐時：商家消費者同受害

2019-05-31 13:50

美股反彈小幅走高 貿易戰形勢不明朗抑制漲幅

2019-05-31 06:41

大摩：金融市場不會崩盤

2019-05-31 01:25

英首次5G電視直播 「它」是大功臣

2019-05-31 17:55

不甩美禁令？ 馬哈迪：將多用華為技術

2019-05-31 18:04

連續七年學生減少 美國大學關門潮

2019-05-31 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top