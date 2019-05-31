墨西哥、中國貿易雙利空 道瓊早盤重挫300點

2019-05-31 21:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普突然宣布對墨西哥進口貨加徵關稅，加上中國準備對美國採取新的貿易報復措施，在雙重利空打擊下，美股31日開盤即重挫，道瓊工業指數盤初大跌300點，三大指數跌幅都超過1%，汽車類股跌勢尤猛。

紐約股市31日早盤，道瓊工業指數暴跌300點，標普500指數與那斯達克綜合指數跌幅分別為1.2%和1.3%。對墨西哥曝險高的汽車股賣壓沉重，通用（GM）、福特盤初跌幅都在4%上下。

川普在亞洲31日早盤時突然推文宣布，將從6月10日起對所有從墨西哥進口的貨物加徵5%的關稅，直到墨國採取行動止住非法移民潮入境美國為止。川普並揚言，如果危機持續，關稅稅率將從7月1日起進一步提高到10%，之後再逐月提高5%，到10月1日提高到25%，以後將維持在這個水準，「除非墨西哥顯著阻止非法移民流入」。

另一方面，中國1日起將上調對部分600億美元美國產品所加徵的報復性關稅，報復美國5月把對2,000億美元陸貨加徵關稅的稅率從10%提高到25%。

彭博資訊報導並指出，北京已擬定計畫，若覺得有必要，將準備限制稀土出口至美國，且將集中在用於汽車和眾多消費品、且美國需求甚大的重稀土。