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川普將對墨西哥加徵關稅 歐亞汽車類股重挫

2019-05-31 17:27經濟日報 記者陳律安╱即時報導

美國總統川普宣布將對墨西哥貨物加徵新關稅，歐、亞洲汽車類股31日應聲重挫。東京股市收盤時日本豐田股價跌2.85%、日產大跌5.31%、馬自達跌幅更深達7.13%。

南韓汽車類股也受牽連，起亞汽車跌4.49%。

較晚開盤的歐洲股市同受牽連，Stoxx 600汽車與零件指數早盤一度跌2.7%，飛雅特克萊斯勒（FCA）、雷諾和法國零件供應商Faurecia跌幅較深。

川普在美國時間周四（30日）晚上推文說，美國計劃從6月10日起，對所有從墨西哥進口的貨物加徵5%關稅，「直到非法移民問題獲得解決」。白宮隨即也發布聲明說，如果移民問題持續，關稅將調升。

許多日本車商將墨西哥做為生產基地。根據墨西哥汽車汽車工業協會（AMIA），日本車商在墨西哥生產汽車或卡車，以供出口。

一位分析師向CNBC表示，車廠「最有可能的回應」，是把關稅的額外成本轉嫁給客戶。

麥格理資本證券亞洲工業研究主管路易絲表示：「川普總統必須意識到，支付關稅的將不是墨西哥人。」

路易絲也說，亞洲汽車股走跌並不僅是因為川普貼文，她說三菱汽車「在墨西哥沒生產任何東西」，本日股價也大跌3.94%，主因為投資人普遍擔憂川普的保護主義衝擊全球貿易。

路易絲認為，對墨西哥加徵關稅，衝擊最大的將不是整車貿易，而是供應鏈，因為北美汽車產業「高度整合」。她說，目前車廠的零件投資決策，並未考量它是在美國、墨西哥或加拿大生產。

川普威脅對墨西哥進口貨加徵關稅，汽車股首當其衝。美聯社
川普威脅對墨西哥進口貨加徵關稅，汽車股首當其衝。美聯社
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