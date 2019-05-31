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美國對墨西哥加徵5%關稅 3分鐘看懂對全球的衝擊

2019-05-31 17:01經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國總統川普計劃對進口墨西哥產品加徵5%關稅，6月10生效，已使冷氣團籠罩全球金融市場。假定這項關稅措施當真落實，不僅墨西哥將災情慘重，全球也將遭到餘波衝擊。

川普表示，在墨西哥政府有效阻止非法移民進入美國之前，美國將對墨西哥產品加徵5%關稅，並威脅到今年10月時加徵稅率可能提高到25%。

此舉對墨西哥當然十分不利，而且時機敏感。對美出口額約占墨西哥出口總額的80%，相當於墨西哥國內生產毛額（GDP）的28%。

再者，墨西哥今年第1季經濟年升率已經降到1.3%，遠低於2018年中時的2.8%。出口及國內消費是經濟的唯一亮點，但現在出口又面臨威脅。

墨西哥的財政收支已經承受壓力，且通膨高於目標，因此沒有多少政策操作空間來抵消關稅衝擊，可能需靠披索貶值來吸收震波，而這項消息公布後披索已經應聲走貶。

加徵關稅的幅度雖遠低於美國對中國加徵的懲罰性關稅，但對墨西哥的衝擊卻超大。由於美、墨之間供應鏈關係密切，因此加徵關稅將攪亂美國產業營運；而且川普此舉既突然且意外，將打擊美國企業信心，獲利將雪上加霜。

美國一年從墨西哥進口產品共3,460億美元，因此加徵5%關稅意味美國企業及消費者須多負擔170億美元；如果提高到25%，稅負將達870億美元。消費者將面臨物價上漲壓力，而食品價格上漲對消費者的衝擊更大於對中國產品加稅。

美國第1季GDP年增率雖達3.1%，其實是外強中乾，主要是靠庫存增加及逆差減少所致，未來將難以為繼。從經濟面看，川普其實並未做好充分準備，就草率發動多戰線的貿易戰。

如果美國當真對中、墨所有產品都加徵25%關稅，再考慮到中、墨的報復行動，將使美國經濟成長承受重大風險；美國要想免於衰退，必需依靠積極的財政及貨幣政策。

川普政府不久前才與墨西哥敲定「美墨加貿易協定」（USMCA），但現在又威脅對墨西哥加徵關稅，將使其他國家認為美國政府的承諾完全靠不住，並使未來的美中後續談判更可能破局。

單單是美國對墨西哥產品加徵5%關稅，並不會影響全球經濟成長，但目前的時機相當差，可能引發相乘的衝擊。目前美國部分公債殖利率曲線已經倒掛，中國5月製造業採購經理人指數（PMI）也顯示景氣再度下降，而美中雙方的關稅措施又已啟動，金融市場利空不斷。

一旦引發「脫險」賣壓，將進一步拖累全球經濟成長，新興市場尤其悽慘。

日本也將深受其害，因為豐田及日產汽車都在墨西哥設廠，對美銷售汽車及零件； 一旦加徵關稅，這些日本企業的獲利將受衝擊；而且市場「脫險」賣壓一旦湧現，日圓又將升值，對日本出口業者益發不利。

川普利用關稅施壓墨西哥，要墨國協助看緊美墨邊界。美聯社
川普利用關稅施壓墨西哥，要墨國協助看緊美墨邊界。美聯社
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