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FOX女主播再度邀請 劉欣：非常願意對話

2019-05-31 14:40聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

大陸央視旗下環球電視網（CGTN）女主播劉欣和美國福斯（FOX）新聞主播翠西‧雷根（Trish Regan），二人北京時間30上午的公開辯論引起極大關注，雖然時間只有短短16分鐘，但已有觸及知識產權、關稅、大陸經濟體制等重要議題，且氣氛和諧，未有如外界預料般出現針鋒相對的畫面。

時隔一天後，劉欣先是在Twitter上發文感謝雷根給予機會參加節目，認為這次的辯論其實是一場「對話」，「因為此時我們（中美關係）需要冷靜而非升溫」，並期待會有另一場對話。

雷根在Twitter上發文，再次向劉欣表示感謝，更稱非常願意邀請她再次參加節目。她表示，「我同意這是一次內容豐富的對話，我感謝你提供的真知灼見，我非常願意邀請你再次參加節目。」

大陸官媒「中國日報網」微博5月31日消息，繼福斯財經頻道翠西發推特邀請CGTN女主播劉欣再次參加節目後。劉欣剛剛發推特作出回應稱：「我非常願意，感謝。」

劉欣昨晚接受做客央視「新聞1+1」節目，接受主持人白岩松的採訪。當提及在辯論中為何不提問時，劉欣表示：「我可以提問，但我選擇不提問。FOX電視台的觀眾，很多對中國有很大的不滿和誤解，如果我再咄咄逼人，不斷地想要求勝，那麼我在他們眼中的形象一定是非常負面的，對中美兩國人民間的溝通完全沒有好處。」

美國福斯（FOX）新聞主播翠西‧雷根在Twitter上發文，再次向劉欣表示感謝，...
美國福斯（FOX）新聞主播翠西‧雷根在Twitter上發文，再次向劉欣表示感謝，非常願意邀請她再次參加節目。（取自Twitter）
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大陸央視旗下環球電視網（CGTN）女主播劉欣和美國福斯（FOX）新聞主播翠西‧雷...
大陸央視旗下環球電視網（CGTN）女主播劉欣和美國福斯（FOX）新聞主播翠西‧雷根（Trish Regan），兩人對話僅互述立場，未有如外界預料針鋒相對的畫面。（中新社）
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劉欣主播雷根
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