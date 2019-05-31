FOX女主播再度邀請 劉欣：非常願意對話

2019-05-31 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



大陸央視旗下環球電視網（CGTN）女主播劉欣和美國福斯（FOX）新聞主播翠西‧雷根（Trish Regan），二人北京時間30上午的公開辯論引起極大關注，雖然時間只有短短16分鐘，但已有觸及知識產權、關稅、大陸經濟體制等重要議題，且氣氛和諧，未有如外界預料般出現針鋒相對的畫面。

時隔一天後，劉欣先是在Twitter上發文感謝雷根給予機會參加節目，認為這次的辯論其實是一場「對話」，「因為此時我們（中美關係）需要冷靜而非升溫」，並期待會有另一場對話。

雷根在Twitter上發文，再次向劉欣表示感謝，更稱非常願意邀請她再次參加節目。她表示，「我同意這是一次內容豐富的對話，我感謝你提供的真知灼見，我非常願意邀請你再次參加節目。」

大陸官媒「中國日報網」微博5月31日消息，繼福斯財經頻道翠西發推特邀請CGTN女主播劉欣再次參加節目後。劉欣剛剛發推特作出回應稱：「我非常願意，感謝。」