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上市當天股價就破發！史上最燒錢新創Uber，燒不成下個亞馬遜的4點關鍵差異

2019-05-31 15:02商業周刊 楊少強／商業周刊

從經濟學分析，優步至少有4點和亞馬遜不同。圖／世界日報提供
從經濟學分析，優步至少有4點和亞馬遜不同。圖／世界日報提供
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「如果你仔細看，優步（Uber）就是亞馬遜（Amazon）。」優步執行長如是說。儘管將目標價訂在低標，這家共享經濟龍頭上市後的股價仍不如人意。「優步不是亞馬遜」，正是它困境的根源。

5月10日優步股票上市，執行長柯夏西（Dara Khosrowshahi） 發下豪語：打造下一個亞馬遜。不過上市當天股價即跌破發行價，如今優步市值約700億美元，比2018年估值最高峰縮水40%。

優步出師不利，部份輿論歸咎其不斷燒錢：2018年它虧損18億美元，是史上新創公司累積虧損冠軍。但樂觀者反駁：亞馬遜也曾虧損近20年，如今成為全球市值最高前3名，為何看衰優步？

從經濟學分析，優步至少有4點和亞馬遜不同，第一是成本結構。

優步成本絕大多數花在補貼司機，這種成本乃是直接成本，也就是有產量才須支付、且隨著產量而變化的成本。

以一家補習班為例，上課就要開燈開空調，因此要付電費，不上課時就不用電，因此電費是有上課（產量）才付，沒上課就不付。上課越多（產量越大），電費越高，因此電費是直接成本。

優步靠司機提供運輸服務，運輸服務越多，僱佣司機時數越長，付給司機的錢也越多，因此是直接成本。

亞馬遜則不同。它的電商服務，除了一部份直接成本外，有很大一部份是廠房、配送線、車隊、電腦科技。這些成本即使不生產也要支付，也就是「上頭成本」。

即使總成本相同，有上頭成本的企業，更容易度過市場寒冬。例如優步的直接成本是100元，亞馬遜則是直接成本70元加上頭成本30元。當市場營收高於100元，2家都會存活。

但若市場收入降為90元，優步將停產退場，因為它的營收已不足以應付生產須付的直接成本。亞馬遜則因為有上頭成本做緩衝，只要營收（90元）高於直接成本（70元），它仍會繼續生產。

上頭成本構成企業的租值（rent），就像動物的脂肪一樣。當寒冬來臨，有脂肪（上頭成本）的動物，比沒脂肪的更易存活。沒有上頭成本（租值）保護，正是優步當不成亞馬遜的第一個原因。

第二個原因是現金流量。亞馬遜雖經歷20年虧損，但他自成立第5年起，營運現金流淨值就是正值。這代表亞馬遜的日常業務收入，足以讓它自力更生繼續經營。

優步成立10年，營運現金流淨值絕大多數都是負值：2018年該數字是負15億美元。這代表它的收入不足以應付日常業務的成本，無法自力更生。若非外部金主砸錢續命，早就關門了。

第三個原因是訂價能力。優步收入來自載客，其訂價能力受到其他運輸方式的約束：搭捷運、公車、計程車或自己開車。若優步訂價過高，人們將轉向其他替代品，因此它訂價能力不高。

據《快速企業》（Fast Company）引述的研究，優步乘客每趟旅程付的錢，只占總運送成本41%，等於優步打4折促銷請人來坐。

這意味著優步是一個受價者（price taker）——不能自行訂價，只能被動接受市場價格。這種市場的特色是進入門檻低，從美國的Lyft、中國的滴滴到法國的Kapten，不斷有模仿優步的新秀崛起，證明這是一個進入門檻不高的紅海市場。

亞馬遜的訂價雖也受到傳統零售業的約束，但它節省了顧客購物的總成本——包括時間成本。例如標榜快速到貨的「重壓鈕」（Bash Button）。亞馬遜能為客戶省時，時間就是金錢，因此客戶願為它花錢，這就是亞馬遜的訂價能力。

即使新對手想要入局和亞馬遜競爭，也要付出和它一樣高的上頭成本：建造倉庫、配送線、車隊、電腦管理，這就是股神巴菲特所說的「護城河」。亞馬遜成立至今1/4世紀，對手寥寥可數，因此它是一個「覓價者」（price searcher）——有能力自訂價格。

第四個原因是策略差異。如今看多優步者，並非著眼於它能提供什麼獨特服務，而是預期未來網路叫車市場規模大增，優步能在其中分一杯羹。按優步說法，2018年底它在全球63國經營，只有2%人口用優步，它認為這代表有很大成長空間。

但這正好證明優步賺的不是「策略財」—因為自身經營策略與眾不同而賺到的收入，而是「機會財」—因為市場大環境好才賺錢。如中國大陸的諺語：「站在風頭，豬也能飛」是也。

經濟學分析顯示，優步不是亞馬遜。「彭博新聞網」（Bloomberg）說，優步困境是「對客戶不能漲價，對司機不能降價。」《金融時報》說：「坐優步比買它股票還安全。」這些都是優步未來的挑戰。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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