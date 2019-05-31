德回聲報：台積電劉德音稱現在評估華為禁令影響還早

2019-05-31 14:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台積電董事長劉德音對德國回聲報（Les Echos）表示，華為面臨美國禁令會給半導體業帶來影響，但目前評估影響有多大尚言之過早。

據報導，劉德音表示，美國市場占到台積電營收60%，中國市場至多20%。他說，正密切關注全球智慧手機銷售的變化以及GDP數據，GDP是半導體業的重要指標。

劉德音表示，台積電未來有很多機會，尤其是在5G智慧手機以及高階運算。