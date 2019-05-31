澳洲富豪排行榜出爐 資產年增2成

2019-05-31 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



SmartCompany網站報導，澳洲金融評論（AFR）公布最新富豪榜，有錢人越來越有錢，前200名富豪一年來財富增加近20%。

1984年時，澳洲200大富豪總資產為64億澳幣（下同），今年富豪總資產為3418億，比35年前成長5200%。

澳洲家庭財富1989年迄今成長八倍，但富豪的財產增加速度快一倍。30年前，澳洲200大富豪的資產占全國資產1.6%，目前已增至3.4%。

今年富豪排行第一的為紙板大亨普萊特（Anthony Pratt），他的總資產較去年成長20%，總額155.7億。歸功於普拉特（Pratt Industries）設在賦稅友善的美國。

富豪排行第二為礦業大亨萊因哈特（Gina Rinehart），總資產138.1億。地產大亨特里古波夫（Harry Triguboff）及許榮茂（Hui Wing Mau）分別以135.4億及127.7億排名第三、第四名。

軟體公司Atlassian兩位創辦人打破前例，首次在榜上沒有並列，法克（Scott Farquhar）領先卡農-布魯克斯（Mike Cannon-Brookes）僅僅1.2億澳幣，可能是法克投資Skip Capital造成的差異。

除了Atlassian，也有14家科技導向公司創辦人上榜。包括慧諮環球（WiseTech）創辦人懷特（Richard White）以擁有33.1億排名20。支付公司Afterpay創辦人莫爾納（Nick Molnar）排名194總資產4.87億、Envato兩位創辦人（Cyan, Collis Ta'eed）排名94，擁有9.74億。

自動駕駛新創公司Zoox創辦人克雷（Tim Kentley-Klay）排名86，總資產11億。克雷去年雖被革職，但仍擁有Zoox的25%持股。

該榜單有91位10億級富翁，意味著榜單上接近一半的人為超級有錢人，而榜單上的新人平均財產成長20%，來到1.7億。