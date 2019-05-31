金融時報：華為已遣返深圳總部美籍員工

2019-05-31 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



華為首席戰略架構師黨文栓接受金融時報採訪時表示，華為要求員工取消與美方人員的技術會議，並已遣返深圳總部的美國員工。

據報導，華為深圳總部的美籍研發人員已在兩周前被遣返。黨文栓說，公司將擴大限制員工與美籍人員的互動。