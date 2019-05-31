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血汗！全球20家知名服飾品牌 成衣工未獲生活薪資

2019-05-31 10:51聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

一份新研究報告顯示，全球時尚品牌未能履行承諾，為勞工提供生活薪資，低薪現象仍是成衣廠現況。

英國獨立報報導，該項研究由英國雪菲爾大學政治經濟研究所（SPERI）負責調查，追蹤20家全球品牌，包括Nike、Adidas、H&M、Gucci和Under Armour等，評估各家公司對其供應鏈勞工提供生活薪資的狀況，以及各品牌為履行承諾所採取的行動。

根據該報告，被追蹤的20家服裝公司中有17間是倡議成員，聲稱自己竭力為供應鏈中的勞工提供生活薪資。然而，報告結果發現，許多公司都把責任轉給代工廠，導致其承諾缺乏明確性。

雪菲爾大學政治學教授、研究負責人里巴隆（Genevieve LeBaron）解釋，承諾提供生活工資並不一定帶來積極行動。因此，消費者購買以為由賺取生活薪資的工人所製造的產品，但實際上，低薪資仍然是全球服裝業的現象。

SPERI副主任亨特（Tom Hunt）表示，若各大服裝業者不採取行動，成衣工人將繼續獲得低薪資，無法滿足自己和家人的食物、住房、醫療和交通等基本生活需求。

此外，該報告研究人員概述服裝公司為供應鏈勞工提供生活工資所面臨的幾項最主要障礙，包括企業對生活工資定義的「不一致和混亂」、支付薪資缺乏透明度及缺乏勞工薪資的未來藍圖。

2013年時，孟加拉一棟八層樓的成衣廠倒塌，造成至少一千名勞工死亡、2500人受傷，震撼各界。該事件也引起人們更加關注成衣工的狀況。

據了解，在大樓坍塌前一天，有位工程師檢查建築，並認定其不安全，但成衣廠負責人拉納（Sohel Rana）依舊催促工人回去工作，之後遭以謀殺罪嫌起訴。

新研究報告顯示，全球時尚品牌未能履行承諾，為勞工提供生活薪資。圖為河內成衣廠工人...
新研究報告顯示，全球時尚品牌未能履行承諾，為勞工提供生活薪資。圖為河內成衣廠工人。路透
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