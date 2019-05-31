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經濟解析／ 川普一推文 全球市場震動

2019-05-31 10:37經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國總統川普30日一則推文，引發全球金融市場震動；川普表示，6月10日起將對所有墨西哥輸美商品加徵5%關稅，直到中美洲非法移民由墨西哥進入美國的情況終止。

美股期指跳水

川普推文一出，美股期指應聲跳水；標普500期指挫跌1%，那斯達克100期指下跌1%，道瓊期指挫跌0.8%。

亞股挫跌

另外，亞股也受川普推特衝擊，日本Topix指數下跌1.1%，南韓Kospi指數一度下滑0.8%，日、韓的汽車股受創最重。Toyota、Nissan、Honda股價均下跌3%，Mazda重挫近7%；這四家汽車製造商均在墨西哥設有組裝廠。

匯市波動

匯市避險情緒升高，引發墨西哥披索的賣壓，投資人轉向日圓和美元。墨西哥披索一度重挫2.4%。外匯交易公司MoneyPartners Co.駐東京首席分析師Yoshifumi Takechi表示，川普的最新關稅聲明，引發外界對美中貿易談判的疑慮，美中的貿易摩擦可能加劇。

美國煉油廠可能受衝擊

若墨西哥對美出口的原油也納入加徵關稅之列，美國煉油業者將受衝擊。依據彭博資訊彙整資料，加徵5%關稅，將使墨西哥Maya原油（周四報價每桶60美元）每桶成本提高約3美元。

西德州原油期貨價格在川普推文發布後，一度重挫1.6%。

分析師怎麼看

Saxo Capital Markets Pte.分析師Kay Van-Petersen說：「川普全面出擊，這不僅提高了對墨西哥和加拿大的標準，對中國來說也是。」

Yuanta Securities Korea全球市場分析師Min Byungkyu表示：「川普似乎已停止攻擊其他國家，只針對中國；但如果他開始對其他國家出手，市場擔心將會擴及其他領域，例如汽車關稅。6月20日的G-20峰會似乎是解決貿易爭端的契機，但他對墨西哥的最新動作，已傷及這個希望。」

時機詭異

川普當局正尋求推動國會加速批准「美國─墨西哥─加拿大協定」（USMCA），取代北美自貿協定（NAFTA）；但川普決定對墨國加徵關稅，可能使協議生變。墨西哥是美國第三大貿易夥伴，去年對美出口額為3,465億美元。

墨西哥的USMCA首席談判代表Ken Smith Ramos日前指出，美中貿易戰升溫是墨西哥的機會，中國和其他亞洲國家原本可能以過墨西哥為對美出口平台。不過，川普政府若對墨國加徵關稅，墨國原本的受惠機會可能消失。

墨國北美外交關係次長Jesus Seade表示，若川普對墨國加徵關稅，會是一場災難。

美國總統川普在推特表示，6月10日起將對墨西哥輸美商品加徵5%關稅。 擷自川普推...
美國總統川普在推特表示，6月10日起將對墨西哥輸美商品加徵5%關稅。 擷自川普推特
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