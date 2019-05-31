南韓央行利率按兵不動 菲央行承諾進一步降息

2019-05-31 09:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



南韓央行今天一如預期維持利率在1.75%不變。 菲律賓總裁，隨著通膨壓力緩解，央行會進一步降息並降低銀行存款準備金率，以支持經濟。

接受彭博調查的24位經濟學家，有23人預測南韓央行會按兵不動，南韓央行上一次升息是在11月。