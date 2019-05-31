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南韓央行利率按兵不動 菲央行承諾進一步降息

2019-05-31 09:29經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

南韓央行今天一如預期維持利率在1.75%不變。 菲律賓總裁，隨著通膨壓力緩解，央行會進一步降息並降低銀行存款準備金率，以支持經濟。

接受彭博調查的24位經濟學家，有23人預測南韓央行會按兵不動，南韓央行上一次升息是在11月。

另外，菲律賓央行總裁Benjamin Diokno在東京接受彭博電視訪問時說： 「我們還有更多貨幣寬鬆空間，」 「我可以承諾進一步降息，」但時機將取決於未來的經濟數據。他表示，他希望在任期結束前將銀行存款準備金率降低到「個位數」。

南韓央行今天一如預期維持利率在1.75%不變。美聯社
南韓央行今天一如預期維持利率在1.75%不變。美聯社
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