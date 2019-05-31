油價跌至逾兩個月低點 降息預期助金價走高

2019-05-31 08:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四重挫近4%，跌至逾兩個月最低水準，主因美國原油庫存降幅小於預期，且美中貿易戰導致全球經濟放緩的疑慮未消。金價走高，因美國通膨壓力緩解，市場對聯準會（Fed）降息的預期升高。

布蘭特原油期貨下跌2.58美元或3.7%，結算價報每桶66.87美元，為3月12日以來新低；西德州原油期貨下跌2.22美元或3.8%，結價報每桶56.59美元，為3月8日以來低點。

美國能源資訊署（EIA）資料顯示，上周美國原油庫存減少近30萬桶，小於市場預估。Interfax Energy分析師Abhishek Kumar表示：「美中貿易戰帶來的需求面憂慮，仍是打壓油價的關鍵因素。」

布蘭特原油期貨和西德州原油期貨5月分別累計下跌約8%和11%，將是五個月來月線首次收黑。

黃金周四觸及近兩周高位點，因數據顯示美國通膨壓力緩解，提振市場對Fed進一步降息的預期。

黃金現貨上漲0.7%，至每英兩1，288.03美元。美國黃金期貨收漲0.5%，報每英兩1，287.1美元。

美國第1季國內生產毛額（GDP）強勁成長，但Fed重視的通膨指標上季成長下修至1%。4月製造業、零售業、住宅銷售和出口數據也下滑，Fed官員可能轉而關注疲弱的國內需求和通膨。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「核心個人消費支出不如預期，助金價走高，因為市場認為Fed的下一步行動是降息，降低持有黃金等無利息資產的成本。」