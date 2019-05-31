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為2月峰會失敗扛責？北韓傳已處決負責川金會官員

本月創下三年多來最大單月跌幅的台幣為什麼依舊看跌？

2019-05-31 07:51經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

彭博資訊報導，新台幣匯率本月創下三年多來最大跌幅之後，後市看來將會繼續走弱。

彭博指出，美中貿易戰另闢科技戰場，開啟台幣落後補跌走勢，分析師認為貿易戰的不確定性，加上即將來臨的股利發放季節、人民幣貶值，台幣恐將面臨更大賣壓。

報導引述瑞穗銀行策略師張建泰指出：「美中貿易緊張關係加劇並擴大至科技領域，台幣可能還無法脫離險境。」他認為，台灣對貿易和科技相關消息面更敏感，全球投資者料將持續減碼科技股，台股及台幣受壓，預期台幣短線表現仍將會落後其他亞幣。

根據台北外匯行情，台幣兌美元昨天（30日）收31.610，累計5月以來跌幅逾2.2%，勢將創2015年8月以來最大單月跌幅，單月表現在主要亞幣排名倒數第三。

截至昨天，外資本月累計賣超台股逾38億美元，賣超金額在主要亞股中最大。外資賣股匯出也衝擊到台幣市場，讓正逢繳稅季節的流動性更加緊俏，台幣短期利率與美元兌台幣換匯點陡升。

摩根投信環球市場策略師林雅慧告訴彭博，關稅戰在亞洲中對台灣影響最大，「外資6月還是有可能持續賣超台股」。林雅慧說，不過賣壓可能減緩，目前第一個觀察時點為6月中的美國關稅聽證會，之後則是6月底的G-20高峰會。

三菱日聯銀行全球市場研究東亞主管Cliff Tan預估，台幣在6月底可能跌至31.75，不排除第3季跌至32元。

馬來亞銀行資深外匯策略分析師黃經隆則認為，台幣對第2季底和第3季底匯價預估均為31.80。

台幣後市持續看跌。 （聯合報系資料照片）
台幣後市持續看跌。 （聯合報系資料照片）
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