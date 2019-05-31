美國警告：5月2日豁免期過後向伊朗採購石油者將遭制裁

2019-05-31 07:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）表示，豁免期限已於5月2日截止，任何向伊朗購買石油的國家，都將受到美國制裁。

華爾街日報稍早報導，美國去年11月發布的豁免許可5月2日到期，但中國、印度等國家可以繼續向伊朗購買石油，直到採購數量到達協商上限。