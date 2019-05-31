美股反彈小幅走高 貿易戰形勢不明朗抑制漲幅

2019-05-31 06:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周四小幅上揚，但美國總統川普和中國政府對貿易談判的說法矛盾，美中貿易戰形勢仍不明朗，投資人的疑慮尚未消除。

道瓊工業指數收漲43.47點或0.17%，至25,169.88點；標普500指數收漲5.85點或0.21%，報2,788.87點；那斯達克指數上漲20.41點或0.27%，報7,567.72點。

川普宣稱與中國的談判進展順利，但中國一名高階外交官表示，挑起貿易爭端是「赤裸裸的經濟恐怖主義」。

對美中可望達成貿易協議的樂觀情緒，今年前4個月推升美股，標普500指數上漲逾17%；但這種樂觀情緒已經消退，三大指數本月均下跌逾5%。

Eventshares的首席投資官Ben Phillips表示：「連續幾天下跌後，投資人正重新評估風險。」

美國大幅下修首季通膨數據，也小幅下修4月公布的經濟成長初值，因國內需求放緩。貿易緊張情緒提振避險公債的需求，美國公債殖利率保持在20個月低點，殖利率曲線仍然倒掛。

對利率敏感的銀行股下跌1.2%，連續第三天下跌，而金融股下跌0.5%。

能源股下跌1.2%，因油價重挫近4%，美國原油庫存降幅不如預期。

折扣零售商Dollar General的同店銷售和利潤優於預期，股價飆漲7.2%。