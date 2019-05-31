巴菲特午餐競標價達350萬元 天價午餐搶翻天

2019-05-31 01:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



巴菲特的年度慈善午餐拍賣會邁入第20屆，競標價格在一日內飆到350萬美元，寫下歷史新高。「股神午餐會」淨標價再創新高的主因，是不僅能向股神取經，先前也有得標者藉此被巴菲特相中並攬入麾下。

巴菲特的慈善午餐拍賣會26日在eBay以25萬美元起標價展開，時隔一日，競標價格在27日晚間就衝上350萬美元，刷新歷年來最高記錄。拍賣會將在周五（31日）稍晚落幕。得標者可以邀請七位好友，與巴菲特在曼哈頓頂級牛排店Smith & Wollensky共進午餐。

上一位匿名的記錄保持人在2012年以將近346萬美元得標，與2016年的得標價持平，去年的則以歷來第二高的330萬美元落槌。巴菲特的午餐慈善拍賣自2000年展開，2003年起改採網路競拍，自2008年開始的得標價從未低於七位數。

避險基金經理人康姆斯（Ted Weschler）兩度以超過200億美元價格得標，不但享有與股神共進午餐的機會，隨後更獲聘為巴菲特的投資組合經理。康姆斯與另一位投資大將威許勒（Ted Weschler），如今是巴菲特呼聲最高的接班人。