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大摩：金融市場不會崩盤

2019-05-31 01:25經濟日報 編譯任中原／綜合外電

面對美中貿易戰升高及美國公債殖利率曲線益發「倒掛」，股市投資人愈來愈難預測今年的市場走勢。摩根士丹利執行長高曼表示金融市場雖相對脆弱，但不會崩盤；股市「不死多頭」畢潤宜也說他只聚焦於個股。投資人也押注，股市將在下月的「川習會」時加劇波動。

高曼指出，「股市下跌的可能性大於上漲，但跌幅不會太大」；貿易戰雖使金融市場脆弱，但卻不可能崩潰，因為經濟情勢堅實，且美中可能恢復談判，對於股市，「我不會鼓勵投資人走任何一條路，因為有太多不確定，散戶現在自作聰明將一無所獲」。

他指出，美國經濟基本面堅實，最多只會出現「淺薄且短暫」的衰退。他預測，到今年底時10年期美債殖利率將回升到2.5%到3%的區間，目前殖利率走低是短期現象。他也認為聯準會今年不會降息。

畢潤宜則說，由於貿易緊張及地緣衝突升高，他已愈來愈難看清市場情勢，「市場反應及各種影響因素都非常不安。如果只是貿易情勢緊張，那還能夠分析；但由於都具有政治性涵意，這已超出我的能力」。面對太多不確定，因此他現在只聚焦於個股，例如Deere及Ralph Lauren等，並建議別碰零售業及與中國有直接關聯的個股。隨著美中貿易戰升溫，分析師已調降一些企業的第2季獲利預測，例如羅素1000指數的原物料、資訊科技等類股獲利預估都遭下修。

基金經理人指出，投資人現在都抱持審慎態度，感受不到太多的看多氛圍。隨著美國總統川普與中國國家主席習近平都淡化6月在G20峰會達成突破的可能性，市場也透過衍生性商品，為屆時可能的市場震盪做好準備。

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