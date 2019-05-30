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川習G20峰會談和？這2大風險可能粉碎市場希望

2019-05-30 22:40經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美中貿易戰緊張情勢再度升高，但華爾街並未陷入恐慌，一大因素是投資人料定美國總統川普不會坐視美股崩跌不顧。但分析師警告，華府與北京的貿易衝突若演變到政治盤算凌駕經濟考量的地步，那麼所謂「川普賣權」也將失靈。

即使最近跌了一波，美股標普500指數只比空前最高價位低6%左右，俗稱「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）也未閃現警訊。

CNN評論指出，市場相對淡定的主因是：投資人明白川普非常關心股市行情變化。市場普遍相信，川普明年要競選連任，選前想必不會讓美股真的崩跌。

投資人打的如意算盤是：如果美股跌得夠深，白宮必定會投降，設法與中國談和停止貿易戰，免得川普輸掉2020年美國大選。

舊金山投資銀行JMP Group總裁暨共同創辦人麥克說：「如果經濟和股市承受劇痛，川普將得找出某種保全顏面的解決辦法。」

這就是市場人士篤信的「川普賣權」（Trump put），也就是押注於川普不會讓股市崩跌，肯定會出手撐盤，是「聯準會賣權」（Fed put）的變形版。「聯準會賣權」指的是一種交易策略，背後的信念是認定Fed會為拯救市場和經濟而調降利率。

嘉信理財（Charles Schwab）首席全球投資策略師柯萊托普（Jeff Kleintop）說：「川普政府看來確實對股市比較有反應。」

根據川普競選顧問摩爾（Stephen Moore）的說法，川普「每隔幾小時」就會查看金融市場情況。摩爾本月在拉斯維加斯SALT會議上說：「他明白如果股市和經濟在他任內垮下來，就甭想勝選連任了。」

近幾周來金融市場跌跌撞撞，因為世界兩大經濟體貿易戰情勢升高令市場憂慮。投資人遁入債市避風頭，推升美國10年期公債價格，把殖利率壓到2017年底來最低。

川普揚言要把對中國關稅制裁的打擊面擴大到涵蓋所有銷美大陸貨，而中國官方媒體也撂狠話呼籲嚴厲報復，包括限制稀土出口或拋售北京持有的美國公債。

Informa金融情報公司Zephyr平台市場策略師諾曼（Ryan Nauman）警告，萬一美中貿易談判「徹底決裂」，可能造成美股比目前價位再跌10%至15%。他說：「那將不利川普連任，我認為那會迫使他設法敲定協議。」

基於去年底20國集團（G20）在阿根廷舉行峰會時，川普和中國國家主席習近平面對經濟與市場動盪，兩人同意貿易戰暫時休兵，投資人如今也期盼「川習會」在6月G20大阪峰會場邊舉行，促成美中貿易協商有突破性的進展。

然而，分析師提醒投資人，這回華府和北京未必會像去年那般，達成顧全顏面的解決辦法。

柯萊托普說：「通常是市場和經濟驅動政治結果，而不是政治驅動市場結果。川普能做的有限。」

有兩大風險。一，川普斷定，跟中國單挑可博得夠強大的美國民意支持，帶給他的政治利益蓋過經濟衝擊。二，川普雖有意與中國敲定協議，卻遭北京拒絕，因中國堅持給美國一個教訓。

換言之，川普可能發現，貿易戰不是他按一下開關，就可結束的。

投資人期盼下月G20大阪峰會能讓「川習再會」，促成美中貿易協商出現重大突破。路透
投資人期盼下月G20大阪峰會能讓「川習再會」，促成美中貿易協商出現重大突破。路透
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