都是乾旱惹的禍 恆天然的紐、澳牛乳產量雙雙下滑

2019-05-30 22:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



紐西蘭乳製品大廠恆天然（Fonterra）30日公布，紐西蘭4月牛乳產量年比減少10%，受乾旱氣候侵襲農田所拖累；恆天然3月在澳洲的產量也比去年同期滑落10%，主因是持續乾旱和農場成本居高不下。

恆天然第1季的紐西蘭乳製品出口勁增27%，關鍵亞洲市場的需求增加是大功臣，但澳洲出口下滑3%。

恆天然在本月稍早下修全年獲利預測，並表示由於澳洲乾旱和成本升高不利公司營運，將閉一座在澳洲營運逾百年的設施。