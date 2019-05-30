美國第1季GDP實質成長率 小幅下修到3.1％

2019-05-30 21:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國公布第1季國內生產毛額（GDP）修正值，年率季增幅由3.2%小幅調低到3.1%，但仍優於經濟學者預估的3%，因消費支出及出口數據比初估值略強。

在GDP各項成分中，消費支出年增1.3%，優於初估值1.2%，但仍是一年來增幅最小的一季。

國內最終銷售額（排除貿易與庫存項目）年率成長1.5%，是2015年來最低，不過也比初估的1.4%略優。不過國內最終銷售額被經濟學者視為主要的需求指標，因此第1季實際的成長力道比表面數字偏弱許多。

企業投資項目方面，廠房投資上修，但設備投資下修，尤其是工業設備及軟體投資。第1季美國企業獲利正面臨逆風，包括貿易戰升高，以及減稅政策的效應正在減退。企業稅前盈餘比去年第4季減少2.8%，是2015年來最大降幅，不過比去年第1季增加3.1%。

貿易對GDP成長率的貢獻度為0.96個百分點，比初估值1.03個百分點低。企業庫存的貢獻度由0.65個百分點下修為0.6個百分點，但仍相對偏高，可能對第2季的經濟成長造成壓力，且更加靠消費支出大幅成長。

庫存與貿易項目對GDP成長率的貢獻度共1.56個百分點，比初估的1.68個百分點稍低。政府支出年增2.5%，比初估的2.4%略高。

通膨也比初估數據更低。個人消費支出（PCE）核心平減指數比去年同期上升1%，是三年來最低水準，也比初估值1.3%更低，距離聯準會（Fed）的2%通膨目標愈來愈遠。

第1季實質國內所得毛額（GDI）年率季增1.4%，但去年第4季的成長率由1.7%大幅下修為0.5%，主因薪資所得總額下修547億美元。

另外最新一周（5月25日止）首次申領失業給付人數增加3,000人，為21.5萬人，符合預估。