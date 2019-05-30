時薪超過台幣400元 基本工資最高的是這個國家

2019-05-30 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



包括雪梨街頭的清潔工在內，220萬名澳洲勞工的基本工資獲得調升。路透 分享 facebook

澳洲工資審議委員會30日宣布基本工資調漲3%，週薪將增加至740.80澳幣(台幣16,235元)，7月1日起生效，220萬人受惠。

媒體換算時薪為19.49澳幣（台幣427元），讓澳洲擊敗盧森堡，成為全球基本工資最高的國家。產業界表示雇主每年將因此增加30億澳幣（台幣660億元）的開支。工會則主張加薪幅度6%。