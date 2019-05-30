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油價一度觸及3月來最低；金銀價比升至26年高點

2019-05-30 07:55經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

周二每英兩黃金可以買到超過89英兩的白銀，創下了1993年以來最高紀錄。路透
周二每英兩黃金可以買到超過89英兩的白銀，創下了1993年以來最高紀錄。路透
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國際油價觸及3月以來的最低價位，不過隨後縮減跌幅，因為連接俄克拉荷馬州庫欣的一條原油管道據稱準備在周四重新啟動；金銀價比創下26年來最高。

●油價下跌，盤中觸及3月來最低

紐約原油期貨盤中一度下挫3.8%，收盤跌0.6%。油價下跌是因為股市下挫，中國媒體建議中國官方限制對美國國防、能源和電子業至關重要的稀土出口。

紐約商業交易所7月交割西德州中級原油（WTI）期貨下跌33美分，收報每桶58.81美元，盤中一度跌至56.88美元，為3月12日以來的最低點。倫敦ICE歐洲期貨交易所7月交割布蘭特原油下跌66美分，或0.9%，收報每桶69.45美元

●金銀價比創26年來最高

周二每英兩黃金可以買到超過89英兩的白銀，創下了1993年以來最高紀錄。

周三現貨黃金上漲不到0.1%至每英兩1,279.78美元，今年來黃金價格變化不大。

現貨白銀價格上漲0.5%，2019年的跌幅縮減至6.9%。

被視為經濟風向球表的銅邁向逾三年以來最大的單月跌幅，周三在紐約商品交易所下跌1.2%。

BMO Capital Markets的基本和貴金屬衍生交易主管Tai Wong表示，這一比率「已經飆升至世代高位，因白銀的持續疲軟，在基本金屬的重力井中陷入困境，而後者又在惡化的貿易戰中蒙受了損失。」

紐約油價金價
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