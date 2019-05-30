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台股ADR除友達下跌外都漲 台積電止跌

2019-05-30 07:07經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR周三除友達外都上漲，台積電止跌，跟進費城半導體指數上漲。

美國股市跌至12周來低點，美中貿易局勢持續緊張，市場擔心波及全球經濟成長，正紛紛轉進美債，殖利率曲線部分出現2007年以來最嚴重倒掛。

紐約時間下午4點，標普500指數下跌0.7%，報2783.02點。道瓊工業平均指數跌221.36點，跌0.9%，報25126.41點，為2月11日以來最低。 那斯達克綜合指數下跌0.8%，報7547.31點。10年期公債殖利率觸抵2.21%，是 2017年9月來谷底。

費城半導體指數漲0.4%。

台積電ADR漲0.1%，較台北交易股票溢價3.9%。

台灣加權股價指數昨天跌10.53點收10,301.78點，台積電跌0.4%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 57.71 -1.88 58.40 -1.18

友達 AUO 8.92 -0.35 8.91 0.08

中華電 CHT 112.35 +0.06 112.00 0.31

台積電 TSM 238.36 +0.11 229.50 3.86

聯電 UMC 12.33 +3.72 12.60 -2.13

資料來源：彭博

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