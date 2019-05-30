美股跌至12周低點、道瓊跌221點 美中貿易僵局益顯緊張

2019-05-30 06:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



特別檢察官穆勒一番話加劇美股賣壓：「如果我們有把握總統很顯然沒有犯罪，我們早就會說。」路透 分享 facebook 美國股市跌至12周來低點，美中貿易局勢持續緊張，市場擔心波及全球經濟成長，正紛紛轉進美債，殖利率曲線部分出現2007年以來最嚴重倒掛。

紐約時間下午4點，標普500指數下跌0.7%，報2783.02點。道瓊工業平均指數跌221.36點，跌0.9%，報25126.41點，為2月11日以來最低。 那斯達克綜合指數下跌0.8%，報7547.31點。10年期公債殖利率觸抵2.21%，是 2017年9月來谷底。

費城半導體指數漲0.4%。

標普500指數盤中一度下跌1.3%；收盤雖然挽回部分跌幅，但依然是3月11日以來的最低收盤。盤中自3月以來首次跌破200日均線；自2月以來首次收於100日均線之下。

標普500指數和那斯達克終場都只能勉強收在200日均線之上，200日均線視為美股長期動能的重要指標。

標普500指數11大類股全面下跌，公用事業股跌1.3%，房地產股跌1.2%，材料股跌0.1%。

FTSE Russell全球市場研究董事總經理Alec Young表示，「經過幾個月的過度樂觀，投資人終於意識到不可能快速解決美中貿易問題；事實上，貿易緊張局勢升級的可能性似乎高於近期解決的可能性」。

中國媒體警告，北京可能會減少稀土出口，利用在稀土業的主導地位來反擊華盛頓。

CEFR Research 策略師 Sam Stovall 說：「我們所知的就是貿易相關放話越來越狠，一不小心，就會走火為拖累經濟成長的貿易戰，讓經濟陷入衰退。」

市場也擔心美國總統川普可能遭到彈劾。特別檢察官穆勒擔任特別檢察官兩年來首次公開發表講話，他說：「如果我們有把握總統很顯然沒有犯罪，我們早就說了。」

嬌生公司（Johnson & Johnson）跌 4.2%，嬌生被控助長鴉片蔓延的官司進入第二天。

Capri控股大跌9.9%，是標普500指數表現最差的個股。這個邁克爾高司（Michael Kors） 母公司公布財測不如預期。

General Mills跌5.6%，高盛建議「賣出」這家榖物商。