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科技股投資別問巴菲特！這位高人傳授6心法

2019-05-30 00:42經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

提起科技股投資，Firsthand投資長蘭迪斯（左）的過往投資績效顯然勝過「股神...
提起科技股投資，Firsthand投資長蘭迪斯（左）的過往投資績效顯然勝過「股神」巴菲特。 網路照片
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眾所周知，「股神」巴菲特投資眼光精準，有「奧瑪哈先知」之稱，他的投資箴言長久來被投資人奉為圭臬，投資人每年蜂擁至他擔任董座的波克夏公司股東會，儼然像是前往朝聖。

然而，若提到科技股投資，巴菲特顯然並非箇中高手。他長年迴避科技股，直到近年來才改觀。但波克夏投資IBM七年，落得在去年認賠出場，而投資蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）的結果如何，仍有待觀察。

財經部落客布洛許在MarketWatch網站撰文指出，在科技股投資領域，Firsthand資本管理公司投資長蘭迪斯（Kevin Landis）的過往績效更出色。根據晨星的資料，蘭迪斯的Firsthand科技機會基金過去三年的年化報酬率比同類基金超出11.6個百分點；若時間拉長至過去十年，則超出2.9個百分點，且以21.6%比15.9%之差大勝標普500指數。

布洛許根據訪談內容，歸納出蘭迪斯投資科技股成功的六點心得，可供投資人作為參考：

1. 投資部位集中

蘭迪斯投資組合的一大特色，是投資部位非常集中，有別於許多基金經理人個別持股占投資組合比重不超過1%或2%，蘭迪斯去年第4季有五檔持股的比重在5%以上，包括雲端運算公司Twilio（占7.9%）和Nutanix（占6.6%），另持有中國網路巨人騰訊（占6.2%）。今年第1季已稍事減碼，但十大持股占比仍至少在3.4%以上。

要集中投資部位，你必須真的很了解你的投資標的，而不是亂槍打鳥。蘭迪斯說：「這強迫你要高度確信。若你只建立0.75%的部位，壞事發生時不會是世界末日。建立4%的部位，一檔股票若踩到地雷，全季績效可能就毀了。若我持股不到40檔，我最好確定看法正確。這是好事。我從不認為投資人應付錢給主動式基金經理人，換取他們第50好的投資主意。我認為那沒道理。」

2. 找尋「憂慮牆」股票

蘭迪斯偏好的投資手法之一，是大舉買進事業經營良善、卻因可怖競爭者冒出而遭賣壓襲擊的公司股票。例如，約會網站公司Match最近股價大跌，只因臉書宣布將跨足約會服務。蘭迪斯表示，這讓他聯想到美國職籃傳奇「麥可喬丹打不到曲球」，意指這位籃球巨星改打棒球似乎不太行，同理「臉書儘管擅長許多事，但對約會並不是很在行」。

另一個可能類似的例子是：隨著蘋果持續攻進串流影片市場，Netflix股票可能隨蘋果相關發展而不時出現賣壓。蘭迪斯說：「你總是會偏愛對某個市場瞭若指掌、專精的競爭者。」

3. 眾人走過的路無新意

蘭迪斯十大持股中包括臉書、Netflix和微軟等熱門股。但他也在一些知名度比較低的公司建立大量部位，像是Arista Networks、Twilio和Chegg。蘭迪斯這麼做有道理，他說：「等到某支股票的名號和背後的題材讓你覺得安心時，或許已變成市場上人云亦云的陳腔濫調，也許這時候你反而該升高戒心。」

他已把1990年代的熱門科技股如英特爾、甲骨文（Oracle）、思科（Cisco）列入「避開」項目，理由是「一旦科技趨勢啟動，會持續到多年以後，但不會持續到永遠」。

4. 尋覓「恐龍終結者」

提到老字號科技公司，蘭迪斯喜歡觀察他們，從中了解後起之秀正在搶進他們的哪些地盤。「你會想觀察這些大公司拚命捍衛市占，指望客戶轉換成本能維繫住獲利流。要問的是，誰奪走他們的市占？然後再問，他們是不是好股票。」

蘭迪斯舉例說，Workday正侵蝕甲骨文的市占率；Nutanix則逐漸搶走VMware和思科的客戶；而 Chegg則在傳統教育市場攻城掠地。

5. 絕不要爭先恐後搶IPO

蘭迪斯說，新創公司首次公開發行股票（IPO）每每引起轟動，但別一窩蜂趕在上市之初搶搭獲利列車，不然可能損失慘重，例如搶買叫車公司Lyft股票就是血淋淋的例子，該公司股票上市後隨即就重摔。

蘭迪斯說：「你不必在第一天就急著買，甚至不必在第一年就買。靜候適當時機再出手。首日就是買進最佳時機的情況，發生機率微乎其微。」

6. 從人脈網路見微知著

仔細聽鄰居、友人、同事怎麼說，從中找尋商業趨勢和熱門公司的蛛絲馬跡。蘭迪斯不是指街頭巷議盛傳的選股竅門，「而是四處觀察」新興趨勢。此外，也可從周遭「早期採用者」的消費行為中，察覺新興的科技流行風向。

蘭迪斯也愛向獵人頭業者打聽，以查明「聰明人才」朝何處移動。他說：「當我目睹專業人士離開VMware、跳槽到Nutanix，那告訴我一些事情。」得到的訊息是：持有Nutanix股票，並避免VMware。

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