印度政府出新招 要靠出口帶動經濟成長

2019-05-29 23:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



CNBC報導，以消費趨動成長的印度正面臨成長路障，原因是關鍵產業的銷售紛紛下滑，預示這個亞洲第三大經濟體未來還有一段崎嶇的路要走。

不過，印度目前試圖從仰賴內需消費轉向出口，期望以非關鍵成長推手的出口來驅動成長。

印度財政部經濟顧問山亞爾28日赴新加坡參加野村集團的年度投資論壇時表示，政府準備推動出口導向的經濟政策，「許多人認為印度的投資題材就是消費復甦，我們要挑戰這個觀念。」

山亞爾表示，全球目前的局勢剛好提供印度這個機會，能將美中貿易衝突視為把握全球出口部分市場的機會，「毋須擔心全球的出口環境是否有利，因為印度的全球市占極小，反而要把全球供應鏈受干擾視為一個機會」。

外界正在質疑，印度的內需消費是否能穩健推動印度成長，因為印度上月有許多重要的經濟數據皆走軟，包括4月汽車銷售減少17%，為第五個月下滑，單月減幅創近八年來最深。

根據消費者數據公司尼爾森（Nielsen），印度快速成長的消費品今年第1季的成長放緩至13.6%，低於去年第4季的接近16%；上季印度的國內生產毛額（GDP）也放緩至6.6%，增幅為五季以來最低。

印度最大的產業集團印度工商聯合會（FICCI）將成長持續放緩視為「嚴重疑慮」，表示最大的憂慮是國內消費成長不夠快，不足以彌補全球經濟持續走下坡。這一點從印度央行下修2020年度的成長預測可見一斑，央行將成長預測由7.4%調降至7.2%。

山亞爾表示，以出口驅動成長還伴隨著幾項關鍵任務，包含確認出口貨物及服務的種類、決定支持這些產業所需要的條件，「例如國防這類新領域，甚至是服務業出口，儘管我們國家規模很大，但在關鍵領域的成長速度低於應有水準。另外，我們也要重振並持續推動資訊科技（IT）產業。關鍵在於我們需要找到這些產業，專注發展並幫助這些產業走出去。」