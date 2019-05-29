台客打工度假勝地勞資錢鬥 基本工資調幅明揭曉

2019-05-29 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



要求調調漲基本工資是本屆澳洲國會大選的熱門議題。法新社 分享 facebook

230萬澳洲勞工基本工資的調幅，將於30日揭曉，7月1日起生效。

澳洲長久以來是台灣民眾打工度假的熱門地點。目前每周基本工資換算台幣約15,743元，比去年增加3.5%。

勞工總會希望今年漲幅6%，等於每周加薪約台幣944元。工商團體則警告這種漲幅將毀掉經濟成長。

澳洲工業總會主張調薪2%，相當於每周加薪台幣315元。商業總會則認為不應超過1.8%。

主管機關訂於當地時間30日上午11時（台灣時間30日上午9時）公布審議結果。