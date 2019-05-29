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拍到了！龜山島活火山證據 海底溫泉陰陽海大噴發

賞何志偉巴掌 沈智慧：他在我胸前磨蹭

梅伊因無法脫歐下台 這位高層以同樣原因繼續做

2019-05-29 21:09聯合報 記者張佑生╱即時報導

英國國會下議院議長伯考（John Bercow）在美國出席活動時告訴英國衛報，脫歐尚未完成，他不打算在7月下台。各界預期伯考任期屆滿10年就是他的下台日，但他強調自己從未做出承諾，而且「國事如麻」，此時空出議長的位子實屬不智。

英國首相梅伊24日以執行脫歐不力宣布請辭。伯考還向保守黨內接替梅伊呼聲最高的前外相強生以及前脫歐大臣拉布嗆聲，別想繞過國會，直接以無協議方式退出歐盟。

英國國會下議院議長伯考表示無意於7月下台。路透
英國國會下議院議長伯考表示無意於7月下台。路透
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英國首相梅伊28抵達布魯塞爾出席歐盟非正式峰會。新華社
英國首相梅伊28抵達布魯塞爾出席歐盟非正式峰會。新華社
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脫歐英國梅伊
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