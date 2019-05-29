星展銀：越南GDP將在10年內超越新加坡

2019-05-29 18:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



星展銀行分析師預測，越南經濟規模將在10年內超越新加坡。 路透 分享 facebook

星展銀行（DBS）表示，越南未來10年的經濟成長率可能最高達到6.5%，經濟規模將在2029年前超越新加坡。

日經新聞報導，DBS資深經濟學家謝光威28日在研究報告中表示，越南在生產力和基礎建設等基本面上的進步，已幫助該國對抗美中貿易戰的大環境利空，成為外國直接投資（FDI）的首選目的地，且此趨勢將持續下去。

該報告指出，越南經濟有潛力在中期內維持6%至6.5%的成長率，5.5%來自生產力成長，另外1%來自近期內的工作年齡人口成長。

席亞預測，如果越南經濟維持目前的成長步調、而新加坡經濟以約2.5%的幅度持續增長，越南經濟規模將會在10年內超越新加坡。目前越南的經濟規模約是新加坡的69%。

據政府數據，越南2019年第1季實質國內生產毛額（GDP）年比成長近6.8%，對美出口也躍增，因為企業為了躲避美國對中國商品關稅而將生產移至東南亞國家。越南已崛起成為東南亞最大的電子產品生產國之一。

該報告表示，越南政府正大力鼓勵投資和改善基礎建設，憑著區域供應鏈的地理位置以及廣大自由貿易協議網絡，處於一個能從美中貿易衝突中得益的有利位置。

DBS彙整數據顯示，中國對越南的外國直接投資在今年頭四個月意外強勁，超越其他所有國家。

該報告表示：「若美國與中國的雙邊和貿易關係持續惡化，合理推斷這種現象可能會在未來幾季內持續加速。」