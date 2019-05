衝擊航空業暑假商機!波音737Max恐再停飛2個月

2019-05-29 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



國際航空運輸協會(IATA)主席胡尼亞克29日在南韓首爾表示,波音737 Max恐再停飛10到12周,最終復飛時間則取決於監管機關。該協會將於6月1日在首爾舉辦年度大會暨世界航空運輸峰會。

胡尼亞克在記者會上說,「我們必須在這些機構間保持一致,希望能在時程表上一致」,並稱停飛對航空公司影響很大,即便IATA目前還沒有因停飛造成航班取消、成本增加及營收下降的相關財務損失數據。若再停飛三個月,將影響航空公司大部分的夏季飛行都將造成影響,因這是大多數擁有MAX機隊航空公司最繁忙時期。