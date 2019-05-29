影／美中貿易戰這國收割戰果？GDP估十年後超新加坡

2019-05-29 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美中大打貿易戰，企業紛紛從中國出走東南亞，其中又以靠近中國的越南最能坐收漁翁之利。星展銀行估計，大量外國投資流入和生產力強勁成長，估計未來10年，越南經濟若維持6％至6.5％的快速成長，經濟規模將在2029年超越新加坡。

美國總統川普5月初，對2千億美元的中國商品，提升關稅到25%，北京則對600億美元的美國商品提高關稅作為報復，全球兩大經濟體開打貿易戰，促使許多大型企業開始出走有「世界工廠」之稱的中國。

《法新社》分析，川普想藉由提高關稅，逼美國企業回國生產，恐怕難以如願，畢竟依照美國生產業現狀和員工薪資，根本無法和中國製造業的低成本規模匹敵，反而是臨近的東南亞國家會從中受益，接收從中國出走的企業生產線。中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）指出，5月最新民調顯示，中國的美國企業有超過40%考慮或已經著手開始，往東南亞或墨西哥移動。

表商卡西歐（Casio）已開始大規模將產線移往泰國或日本；日本印表機製造商理光（Ricoh）則表示，將會開始轉移部分生產到泰國。美國鞋商Steve Madden計畫要增加柬埔寨生產量。慢跑鞋品牌Brooks、海爾洗衣機和幫愛迪達、PUMA、紐巴倫與FILA等運動品牌生產襪子的製造商Jasan，則都將目光放到越南。

《法新社》分析，對於出走中國的製造商而言，移往越南最符合邏輯和成本利益，除了勞力成本低廉，吸引人的稅務獎勵外，越南鄰近中國，與中國供應鏈的緊密聯繫，最受製造商歡迎。

星展銀行經濟學家謝光威（Irvin Seah）28日最新報告指出，大量外國投資流入和生產力強勁成長，估計未來10年，越南經濟可能以6％至6.5％的速度成長，如果能保持這個成長力道，經濟規模到2029年將超越新加坡。