全球股市走低 美債倒掛加劇、陸擬打稀土牌衝擊市場

2019-05-29 17:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



全球股市走低。 美聯社 分享 facebook

全球股市走低，美股期指也下跌，全球債市則走高，黃金也上揚，顯示避險買盤湧現。市場利空為美國3個月與10年期公債的殖利率差降至負12.3個基點，打破3月寫下的紀錄，而殖利率曲線倒掛是經濟即將陷入衰退的信號，此外，中國媒體警告北京已準備好以稀土反制美國，也打擊投資人信心。

歐股Stoxx 600指數29日盤中跌0.9%，MSCI亞太指數下跌0.7%，美股標普500指數期貨的跌幅也有0.6%。MSCI新興市場指數跌0.5%，為近20周來最低。

美國3個月與10年期公債的利差29日盤中降至負12.3個基點，倒掛程度超越3月創下的紀錄，當時利差首度觸及全球金融海嘯時期創下的紀錄。其他債券之間的利差也大都縮小。歷史經驗顯示，殖利率曲線倒掛是經濟衰退來臨的信號。

日本10年期公債殖利率降至2016年來最低水準，紐西蘭改寫歷史新低，澳洲更下探至低於央行的政策利率。

Antares資本公司投資組合經理人裴洛西表示，全球經濟成長放緩，通膨率未達央行目標，加上貿易戰遲遲難以化解，這些都是債市出現這一波漲勢的因素；若貿易戰繼續打下去，美國10年期公債殖利率可能降至2%。該殖利率29日盤中為2.23%。