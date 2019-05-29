日本這家銀行總裁向新員工喊話：AI不會搶走你工作

2019-05-29 17:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



日本里索那銀行（Resona Bank）總裁東和浩在接受彭博專訪時向年輕員工喊話，不用擔心他們的工作會被人工智慧（AI）取代，這件事情永遠不會發生。

東和浩說，日本銀行界在長期低利率下為了維持獲利而加速削減成本，許多年輕銀行員都擔心他們的工作將會被AI和數位自動化取代。「他們相信AI會接手銀行營運，但我告訴他們，那永遠不會發生。」

東和浩說，不是所有事情都由AI取代人類，財產繼承諮詢就是一例。「這是非常情感面的事情。人們會思考，當他們過世後，他們的事業和資產要如何傳承給下一代。但是AI不會死，所以我不認為它會了解人們在考慮到死亡時的內心感覺。」

不過，東和浩也說，該行正試圖擴大數位工具在櫃員業務上的運用，以節省支出。該行計劃透過自動化，在2022年3月前每年減少100萬小時的員工工時，相當於約500名員工的工作量。

該行目前已將手續費業務做為核心收入來源，包括提供散戶客戶投資建議，以及為小型企業主規劃財產繼承計畫。