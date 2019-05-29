寶可夢2020年推新功能 讓玩家邊睡邊抓寶

2019-05-29 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



寶可夢公司（The Pokémon Company）29日在年度大會上發布一系列全新體驗，包括能交換寶可夢的跨雲端平台「Pokémon Home」，以及讓玩家邊睡邊抓寶的「Pokémon Sleep」。

科技網站The Verge報導，寶可夢公司將在2020年推出納入玩家睡眠時間的手遊「Pokémon Sleep」，目的是讓玩家每天早上有起床的動力。為了搭配Pokémon Sleep，寶可夢與任天堂攜手推出名為「Pokémon Go Plus +」的全新睡眠追蹤器，這款外型像寶貝球的扁平裝置能透過藍牙連結手遊，在睡覺或休息時能與手機連動。

寶可夢預計2020年初在iOS、Android及Switch推出跨平台的雲端服務「Pokémon Home」，能將玩家從不同遊戲抓到的寶可夢集中在同一個地方。「Pokémon Home」可以支援Pokémon GO、Pokemon Let's Go、即將推出的《寶可夢劍／盾》（Pokémon Sword & Shield），以及寶可夢虛擬銀行（Pokémon Bank）。玩家不僅能透過平台收集捕捉的寶可夢，還能與其他玩家交換。