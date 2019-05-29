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寶可夢2020年推新功能 讓玩家邊睡邊抓寶

2019-05-29 17:12經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

寶可夢公司（The Pokémon Company）29日在年度大會上發布一系列全新體驗，包括能交換寶可夢的跨雲端平台「Pokémon Home」，以及讓玩家邊睡邊抓寶的「Pokémon Sleep」。

科技網站The Verge報導，寶可夢公司將在2020年推出納入玩家睡眠時間的手遊「Pokémon Sleep」，目的是讓玩家每天早上有起床的動力。為了搭配Pokémon Sleep，寶可夢與任天堂攜手推出名為「Pokémon Go Plus +」的全新睡眠追蹤器，這款外型像寶貝球的扁平裝置能透過藍牙連結手遊，在睡覺或休息時能與手機連動。

寶可夢預計2020年初在iOS、Android及Switch推出跨平台的雲端服務「Pokémon Home」，能將玩家從不同遊戲抓到的寶可夢集中在同一個地方。「Pokémon Home」可以支援Pokémon GO、Pokemon Let's Go、即將推出的《寶可夢劍／盾》（Pokémon Sword & Shield），以及寶可夢虛擬銀行（Pokémon Bank）。玩家不僅能透過平台收集捕捉的寶可夢，還能與其他玩家交換。

寶可夢公司並揭曉即將在任天堂Switch推出的新版《名偵探皮卡丘》（Detective Pikachu），這款來自任天堂3DS的熱門遊戲還改編成真人版電影《名偵探皮卡丘》。寶可夢預計在今年稍晚推出與日本知名手遊業者DeNA攜手開發的《Pokémon Masters》，遊戲將集結歷代知名訓練家。

寶可夢公司將推出一系列全新體驗。美聯社
寶可夢公司將推出一系列全新體驗。美聯社
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寶可夢睡眠電影
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