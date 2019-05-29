韓股慘淪外資提款機 今年漲幅全數吐回

2019-05-29 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



韓股今年走勢在29日由紅翻黑。（圖／歐新社） 分享 facebook

市值達1.3兆美元的南韓股市成為美中貿易戰的最新受害者，韓股主要指數在29日已全數吐回今年來的漲幅。相較之下，台股今年來仍有接近6%的漲幅。

南韓Kospi指數29日下跌1.3%至2,023.32點，為1月4日來最低。截至29日下午，外資賣超3,600億韓元（3.01億美元）Kospi股票。韓股也成為亞洲第二個今年由紅翻黑的股市，印尼股市雅加達綜合指數則在5月14日就已吐回今年來漲幅，今年來下跌1.5%。

韓股賣壓出籠的原因在於，經濟成長減弱使得Kospi成分股企業獲利在第1季平均衰減36%，美中貿易緊張情勢也衝擊投資人對韓股的信心，尤其是科技股，以及與中國相關的景氣類股與消費類股。南韓約三分之二的半導體是出口至中國。

外資在5月大賣Kospi股票的規模達到約2.3兆韓元，韓元也重貶至兩年低點，為表現最糟的亞幣。韓股中最重量級權值股三星電子29日收跌1.8%，市場擔心美中貿易戰惡化將導致需求萎縮，衝擊這家全球最大的記憶體晶片製造商。半導體占南韓出口的五分之一。

摩根大通分析師J.J. Park表示：「除非美中達成貿易協議，否則很難預期Kospi指數會大幅反彈。」

目前Kospi的本益比約10.6倍，為2016年6月來最高。J.J. Park說，市場對南韓企業獲利預估已調降，尤其是科技領域類股。