盼歐洲央行買國債 義大利要脅歐盟

2019-05-29 14:38 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



義大利要跟歐洲央行重新協商國債問題。義大利副總理薩爾維尼表示，希望歐洲央行可以重新跟義大利協商國債問題，讓他們的殖利率維持在低點，降低國債風險。外界擔心，義大利等國脫歐政黨在歐洲議會大選後聲勢大漲，歐盟日後決策也可能受到箝制，影響歐洲統合路程。

根據《歐洲新聞網》報導，由於義大利是除了希臘之外，債務佔國民生產毛額（GDP）最高的國家（132%），如果歐洲央行可以買更多義大利國債，該國的財政、股市都可因此受惠。薩爾維尼受訪時還說，義大利的選舉結果顯示，人民希望能有更多擴張性財政政策解決失業問題，而不是削減政府預算。

由於在歐洲議會選舉中，薩爾維尼所屬的「北方聯盟」贏得了該國歐洲議會席次的34%，外界擔心他挾帶選舉結果，會推動他一直想達成的減稅政策，以及要求跟歐洲央行重新談判。稅收減少可能會讓義大利的國債有升高的風險。

緊縮政策壓力大

先前歐洲爆發歐債危機時，歐洲央行雖願意幫助陷入債務危機的國家還債，但伴隨而來的是歐洲央行要求良好的財政紀律，意即債務國不能再花更多錢以及大量對外舉債，而必須採取緊縮性的政策，如砍預算、裁撤工務員等，引發債務國國內很大反彈，許多歐洲國家早對央行不滿。

根據《每日電訊報》報導，由於最近歐洲央行有加強要求債務國還債的力道，引發各國反彈。不過歐洲經濟財政委員會的專員莫斯科文西表示，他們確定將派代表到義大利就此問題進行協商。

在歐洲議會選舉後，傳統政黨優勢減弱下，外界擔心歐洲之後的重大政策可能會受到極端政黨左右，影響歐盟統合。

義大利副總理薩爾維尼近日表示，希望歐洲央行能重新制定還債規則。（Photo from Wikimedia Commons） 分享 facebook

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