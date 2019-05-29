美匯率報告／越南列觀察名單 專家說免驚

2019-05-29 14:35 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



美國財政部公布匯率報告，中國大陸等九國列入觀察名單，台灣雖未名列其中，不過，在中美貿易戰情勢仍未明朗，加上歐洲政經情勢有變數，避險資金持續湧入美元和日圓，以人民幣為首的亞幣今仍走弱。

外資持續賣超台股及匯出，新台幣開盤貶破31.500元心理關卡價位，早盤觸及31.540元兌1美元，貶值5.6分，並持續在31.52元附近震盪。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，這次美國的匯率報告名單新增兩大類，第一是把歐豬五國中的義大利和愛爾蘭納入觀察名單，第二是把東南亞的馬來西亞和越南也列入。

孫明德說，新列入觀察名單國家都有經濟表現不理想，藉由匯率動作幫助自己情況，但已經被美國盯上了；不過即使如此，以台廠外移較多的越南來說，也不用太擔心，因為要被列匯率操縱名單需具備三個要件，美國頭號眼中釘中國大陸，也都沒有被列入匯率操縱國名單，越南更非美國的「當務之急」，被懲罰的可能性不高，台廠需注意越南盾對美元和新台幣的升貶，至於匯率報告名單參考即可 。

匯銀主管表示，無論越南盾還是韓元，都跟新台幣一樣跟著人民幣波動，美國公布匯率報告，加上中美貿易戰持續籠罩陰霾，美元指數續升，人民幣走弱，被列入觀察名單的亞幣也跟著走弱。

匯銀主管表示，從5月3日美國總統川普變臉以來，越南盾貶，越南被列入觀察名單雖沒有立即性影響，但可能會造成廠商營收下降，不過台廠到越南購地買廠房買機器設備，也會有資本利得，一來一往相互抵消，不見得完全不利。