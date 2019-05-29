日經：豐田考慮投資滴滴出行600億日圓

2019-05-29 11:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



日本經濟新聞報導，豐田汽車（Toyota）正考慮投資中國叫車業者滴滴出行600億日圓（5.5億美元），同時還計劃在中國設立一家新的運輸服務公司。

豐田公司對於媒體查證表示，「目前沒有任何消息可供發布。」豐田發言人Kensuke Ko只強調：「我們繼續站在全球視角評估業務策略，在互聯、自動、共享和電動化等方面迎合客戶未來的需求。」