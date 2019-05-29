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道瓊重挫237點 美中貿易戰疑慮難消

2019-05-29 07:18經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周二回吐盤初漲幅，三大指數全面收跌，因美中貿易戰拖累全球經濟成長的疑慮難消，投資人轉向避險資產。

道瓊工業指數下跌237.32點或跌幅0.93%，跌至25,348.37點；標普500指數下跌23.91點或0.85%，跌至2,802.15點；那斯達克指數下跌29.66點或0.39%，至7,607.35點。

美國總統川普周一表示，尚未準備好與中國達成協議。美中關稅戰愈演愈烈，引發市場對貿易戰導致全球經濟放緩的擔憂。

LPL Financial資深市場策略師Ryan Detrick表示：「無論是貿易方面或消費者信心方面的疑慮，都會繼續發酵且逐漸顯現。」

美國5月消費者信心上揚，因美國家庭對就業市場更加樂觀，但分析師認為，強勁的數據可能尚未完全反映出美中貿易僵局的影響。

超微（AMD）股價飆漲9.8%，該公司發表最新晶片，與英特爾爭搶市占率，英特爾股價下挫跌2.24%。

動視暴雪（Activision Blizzard）上漲2.86%，因高盛將該公司評級上調至「買入」，認為這家電子遊戲發行商將從最近發行的遊戲中獲益。

聯邦快遞（FedEx）股價下跌0.93％。華為宣稱該公司的包裹被FedEx轉寄至美國，正在評估雙方合作關係。

貿易戰疑慮難消，美股周二挫跌。 路透
貿易戰疑慮難消，美股周二挫跌。 路透
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