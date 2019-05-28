又搞低調 蘋果發表新款iPod touch 199美元起跳

2019-05-28 21:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



蘋果公司28日又悄悄發表新款iPod touch，消費者即起就可在網路下單，本周稍後可赴實體門市採購。

新款iPod touch採用A10 Fusion晶片，帶來最高可達兩倍的效能表現，和最高可達三倍的繪圖處理效能，也支援擴增實境（AR）遊戲、群組FaceTime通話。

新款iPod touch儲存容量32GB的版本售價199美元起跳，128GB版本為299美元，256GB版本為399美元。