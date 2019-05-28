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競爭太激烈! 亞洲廉航每載一乘客頂多賺5美元

2019-05-28 18:41經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

亞洲搭機乘客人數大幅增加，廉價航空尤其受到中產階級旅客歡迎，但市場激烈競爭卻衝擊業者的獲利。根據日經新聞引述亞太航空協會（AAPA）的資料，這些廉價航空公司運載每名乘客的毛利還不到5美元。

亞太航空協會分析亞洲25家航空公司的獲利表現，顯示總淨利在2018年減半至47億美元。

該協會理事長Andrew Herdman表示：「亞洲航空公司…無法將2018年燃料價格大幅上漲對整體成本的影響轉嫁。」「亞太航空公司持續在成本壓力、激烈競爭、油價與匯市進一步波動等方面面臨明顯不利因素。」

激烈競爭正引發有關亞洲航空業者追求擴大載運量與下單採購新機的疑慮。

就連最具競爭力的業者也受衝擊。例如馬來西亞廉航亞洲航空公司（AirAsia）的營業利益去年幾乎腰斬，銳減44%至12億馬元（2.86億美元）。儘管亞航在馬來西亞市場依舊獲利，但在印尼、泰國與其他市場不是蒙受虧損，就是獲利減少。

澳洲智庫亞太航空中心（CAPA）表示，廉航的座位數十年來暴增三倍，而且飛機供應的成長速度大過需求，這導致了不理性的競爭。

研究商用航空的日本航空機開發協會（JADC）估計，在2017至2037年間全球將有3萬7,258架新飛機交付，耗費成本5.55兆美元。在這期間，亞太地區預期將買進價值2.3兆美元的1萬5,530架飛機，超越歐洲或北美。

亞太地區飛航乘客數量在2017年增加11%至15億人次，占全球總數的三分之一，預估這個數字在未來20年將成長至39億人次。然而亞洲航空產業的激烈競爭為成長前景蒙上烏雲。

根據國際航空運輸協會（IATA），亞太航空產業的稅前息前平均毛利率為6.7%，低於北美的11%。

亞洲航空市場競爭激烈，圖為亞洲航空公司。 美聯社
亞洲航空市場競爭激烈，圖為亞洲航空公司。 美聯社
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