這兩種職業是全美最佳工作

2019-05-28 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



薪水高且上班快樂應該是大多數人的期望，如何能魚與熊掌得兼？從事資料科學家或軟體開發這兩項職業，也許就能如願以償。

隨著美國的失業率降至49年來低點，現在可能是經濟大衰退以來找工作的最好時機，因此，想要找一份有六位數年薪、高工作滿意度，以及職缺數多的工作，並非是遙不可及的夢想。美國勞工統計局本月稍早表示，美國職缺數在2月跌至九個月的最低後，3月已回升至接近紀錄高點的749萬個。

企業向來熱衷於利用數據分析來提高效率並更加了解客戶，因此，資料科學家在職場上格外搶手，今年已連續第四年蟬聯Glassdoor「全美最佳工作」排行榜冠軍，基本年薪的中位數為10萬8,000美元。

這項「全美最佳工作」排行榜的二至五名依序為護理經理人（8萬3,000美元）、行銷經理（8萬2,000美元）、職業治療師（7萬4,000美元），以及產品經理（11萬5,000美元）。

Glassdoor的「最佳工作」排行，是由三項因素加權決定，包括收入潛力（基本年薪中位數）、總體工作滿意度評分，以及職缺數量。