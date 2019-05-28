影／好市多如何挑起你的爆買欲？美媒：靠這三點

2019-05-28 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



許多人喜歡逛大賣場，其中來自美國的好市多更是擁有一票死忠顧客，根據消費者數據公司Dunnhumby調查的「年度零售業者偏好指數」（Retailer Preference Index），好市多在全美零售商店中位居第二。來逛過的人或許都有經驗，就算事前列好採買清單，卻常會失控爆買一些單子上沒列的商品。美國媒體《CNBC Make It.》就分析出一些好市多不為人知的經營策略，能讓消費者心甘情願掏出大把鈔票。

1. 商品擺設有學問 讓人大玩尋寶遊戲

好市多的商品擺放都經過精心計算，像是牛奶雞蛋等生活必需品，通常是放在最後方，讓消費者必須橫跨整座賣場，才能找到要買的東西。好市多把這稱為「尋寶」，因為看的東西越多，發現的東西也越多，購物車裡的東西也就越多。

數據上顯示，美國好市多消費者，每次逛平均就能花上130-140美元。影片中一名女性受訪者則表示，本來進去逛只打算花25美元，只見她出來時購物車堆買「戰利品」，坦承共花了超過700美元。

2. 打造獨特好市多經驗 顧客流連忘返

好市多從整個大環境的設計到各種貼心服務，目的都是在鼓勵消費者逗留、慢慢逛，因為消費者在店內花得時間越多，買的東西也越多。

挑高的天花板、寬敞的走道，加上一目了然的商品陳列，給予消費者最舒適的購物環境，各式各樣免費試吃試用，讓人流連忘返。專家就指出，民眾試吃和消費金額間有直接的關連。

此外，好市多大包裝、低價格的商品，讓民眾怎麼買都有「賺到」的感覺，美食廣場更是有大批專屬死忠粉絲，吸引不少為了吃而順道來逛逛的消費者。

3. 商品自成生態系統 讓消費者有入不完的坑

好市多採會員制，想要在好市多購物得先花錢入會，至今他們在全球擁有超過9400萬會員。而在好市多刻意打造的環境下，這些會員忠誠度極高，高達90%的會員選擇續約，儘管會員費比其他大賣場的都貴。專家認為，好市多塑造出的品牌形象，保證價格和品質並且能維持一致，吸引顧客持續上門。