瑞銀：Uber車費10年內估降80%

2019-05-28 19:26 世界日報 編譯組╱灣區27日電



瑞銀(UBS)的研究發現，到2030年時，「自駕計程車」(robo-taxis)行業的全球市場總值將會高達2兆元；這樣的發展將會導致Uber等網約車車費大降，比現在的車費下降80%或更多。

瑞銀用電腦模型計算出自駕計程車未來十年的發展，報告說，2019年是自駕車的轉折年，之後的10年，自駕車將有快速的發展，自駕計程車不久將可在全球各地出現。

研究的另一重大發現是：由於自駕計程車的出現，全球公共交通系統將會受到更大壓力；近期的多項研究已發現，美國的火車和巴士公交系統乘客數量正在下降，因此自駕計程車的出現，將進一步造成公交系統的壓力。

Uber和Lyft兩大叫車平台，最近先後上市，兩者市值加起來達840億元，但這個市值比起2030年的全球自駕計程車2兆元市值，只是一個小數。

對於搭車的消費者來說，最大得益當然是車費大降；由於叫車平台之間的激烈競爭，車費只會不斷下降。自駕計程車的車費大降，又對巴士和火車增加壓力，網約車的最終車費，可能會低過火車和巴士，因為只有這樣，綱約車才可以將火車和巴士的搭客搶過來。

瑞銀的研究發現，Uber和Lyft等叫車平台，到2030年時，仍有30%的可觀利潤。這對於創辦10年以來一直虧損的Uber是一個很好的消息。